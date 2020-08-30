Россияне стали меньше тратить на алкоголь, показало исследование, охватившее более 20 миллиардов покупок

Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на компанию Такском, проанализировавшую чеки. Согласно этим данным, средний чек в алкомаркетах с начала года снизился в России на 14%. Кроме того, авторы исследования выяснили, что на 18% упал средний чек в гостиницах, ресторанах, кафе и барах, на 6% в супермаркетах. При этом россияне стали больше тратить в аптеках, на автозаправках и в магазинах у дома.