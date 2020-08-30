Суд арестовал на два месяца официального представителя главы Чечни в Ивановской области

Ису Эдильсултанова следствие подозревает в мошенничестве и фальсификации доказательств. Его задержали несколько дней назад в Крыму в рамках операции сотрудников МВД и ФСБ. А суд в Ивановской области решил заключить его под стражу до 24 октября, передает агентство ТАСС. По версии следствия, представитель главы Чечни в регионе пытался получить право на имущество одной из ивановских компаний, проходящих процедуру банкротства. Речь идет о сумме в 40 млн рублей. Эдильсултанов, как утверждается, подделал документы, чтобы завладеть имуществом кредиторов. По делу проходят еще восемь человек, которых следствие считает его соратниками. Сам чиновник свою вину не признает.

В администрации чеченского лидера Рамзана Кадырова инцидент пока оставили без комментария.