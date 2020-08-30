Полиция Берлина задержала 300 участников митинга против ограничительных мер, которые связаны с коронавирусом

Протестующие отказываются расходиться и хотят продолжать оставаться на выбранном месте, чтобы изложить свои требования. Участники акции сидят на асфальте и ступеньках у Колонны Победы, некоторые лежат на газоне у монумента. Полиция перекрыла подходы к площади, окружив остающихся там и убеждает людей покинуть ее, сообщает агентство РИА Новости. Жители Берлина собрались на митинге накануне во второй половине дня. В районе посольства России, мимо которого пролегал маршрут акции, произошли столкновения между полицией и группой в 2-3 тысячи протестующих. Часть участников митинга решили остаться после его завершения и устроить там импровизированный лагерь. Полиция запретила это делать, и силовики приступили к активным действиям по разгону протестующих. В результате 200 человек были задержаны, до этого в полицейские участки отправили еще 100 протестующих. Всего в акции участвовали около 38 тысяч человек, для Берлина это стало самым массовым собранием противников ограничительных мер.

Ранее противники ограничительных мер пытались провести марш по центру Берлина, но полиция его запретила.