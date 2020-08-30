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10:02, 30 августа 2020

Индия отказалась участвовать в российских учениях «Кавказ-2020»

Индия отказалась участвовать в учениях «Кавказ-2020», которые пройдут в России в сентябре. Власти Индии и местные СМИ по-разному объясняют нежелание приезжать военных.

Официальная причина отказа — ситуация с коронавирусом. Именно так минобороны Индии объяснило решение не отправлять военных на учения в России. Впрочем, источники крупнейшего индийского агентства ANI уверяют, что повод для отказа другой. Индия не хочет участвовать в манёврах, поскольку на них приглашены военные Китая и Пакистана. С этими странами у Индии обострились отношения. На границах с Китаем в июне произошло столкновение, тогда погибли 20 индийских военных. Нью-Дели обвинил Пекин в провокации. Газета Times of India подтверждает: решение властей вызвано намерением Китая и Пакистана приехать на учения. С последней страной у Индии в прошлом году обострился конфликт из-за провинции Кашмир. Проводить совместные учения было бы некорректно, несмотря на то, что российские маневры Кавказ международные, сказал газете высокопоставленный индийский офицер. Отмечу, наша страна один из основных игроков на индийском рынке вооружений. Прошлой осенью Москва подписала с Индией контракты на поставку оружия и военной техники почти на 14 с половиной миллиардов долларов.

Минобороны России отказ индийских военных пока не комментировало. В учениях также запланировано участие Ирана и Мьянмы.



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