Известный российский актер Дмитрий Певцов оказался в больнице с воспалением легких

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Из-за болезни Певцова новый сезон в театре, по словам руководителя «Ленкома» Марка Варшавера, откроется не спектаклем Марка Захарова «Капкан», как планировалось, а постановкой «Ва-банк».