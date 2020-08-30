Россияне, застрявшие в республиках Средней Азии и Закавказья, сегодня смогут вернуться на родину

Сразу четыре самолёта с россиянами сегодня прилетят из Таджикистана. Два из Душанбе прибудут в Москву, по одному приземлятся в Екатеринбурге и Новосибирске. Группа соотечественников также вернется домой из Киргизии. Самолеты из города Ош прилетят в Санкт-Петербург и Екатеринбург. Кроме того запланирован вылет россиян из Еревана в Самару. Согласно новым рекомендациям Роспотребнадзора, всем соотечественникам, которые возвращаются из-за рубежа, необходимо зарегистрироваться на портале госуслуг, при этом обязательный двухнедельный карантин после приезда отменен. Для подтверждения отсутствия коронавируса вернувшимся людям необходимо сдать тест. Сергей Лавров в этом месяце сообщил, что за рубежом остается около двадцати трёх тысяч россиян. По словам главы МИДа за все время пандемии со всего мира были эвакуированы более 270-ти тысяч наших соотечественников.

Россия приостановила международное авиасообщение с конца марта из-за коронавируса. Исключение сделали только для вывозных рейсов. С начала августа Москва стала отменять ограничения. Сейчас возможны вылеты из России в Великобританию, Турцию, Швейцарию и Танзанию.