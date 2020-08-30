Оппозиционные силы лидируют на выборах в рижскую Думу

Коалиция партий «Для развития / За!» и «Прогрессивные» после обработки 75% бюллетеней, как передает агентство «Интерфакс», может получить около четверти мест в городском законодательном органе. У партии «Согласие», которая была правящей в парламенте латвийской столицы, чуть более 17%. Всего в Думу могут пройти восемь политических организаций.