Между Россией и Саудовской Аравией сегодня упрощается визовый режим

Меморандум, закрепляющий новые визовые правила между двумя странами, был подписан еще в октябре прошлого года. Тогда президент России Владимир Путин посетил королевство. Россияне теперь смогут оформлять многократные туристические визы на срок до 6 месяцев, а частные визы – на срок до года. Деловые и гуманитарные визы могут действовать до 5 лет. В течение каждого периода в 180 дней в Саудовской Аравии россияне смогут находиться ровно половину этого срока. Аналогичные условия будут действовать и для жителей ближневосточной страны. Впрочем, пока и в России, и в Саудовской Аравии сохраняются ограничения для иностранцев, связанные с эпидемией коронавируса.

Королевство впервые ввело туристические визы только в прошлом году. До этого пребывание в стране было сильно ограничено. Такие действия связаны с желанием Саудовской Аравии привлечь как можно больше туристов – а следовательно, увеличить приток средств в экономику. Там надеются, что к 2030 году королевство будет посещать около 100 млн иностранцев в год.

В Ростуризме ранее подчеркивали, что готовы обсуждать возможность введения безвизового режима между Россией и Саудовской Аравией.