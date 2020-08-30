Астероид размером с высотный дом пролетит вблизи Земли во вторник, 1 сентября

Об этом говорят специалисты Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США. Минимальное расстояние между небесным телом и нашей планеты составит около 120 тыс. км. Это примерно в три раза меньше, чем расстояние от Земли до Луны, пишет газета РБК. Размеры астероида колеблются в пределах от 22 до 49 м, скорость движения чуть более 8 км/с. Его открыли 9 лет назад. Ранее специалисты NASA подсчитали, что еще один астероид сблизится с Землей накануне президентских выборов в США.