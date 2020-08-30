США беспокоят китайские инвестиции в украинскую промышленность. Как сказал американский госсекретарь Майкл Помпео президенту Украины Владимиру Зеленскому в телефонном разговоре, речь идет о планах КНР купить предприятие «Мотор Сич». Глава Госдепартамента назвал инвестиции Пекина «злонамеренными», передает агентство ТАСС. Вашингтон не впервые выступает против покупки китайцами одного из крупнейших производителей авиадвигателей в мире. Прокуратура Украины ранее арестовала акции компании. Это произошло после объявления о подаче в Антимонопольный комитет Украины заявки о покупке доли предприятия китайскими инвесторами.