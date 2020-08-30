Художественное объединение «Митьки» подготовили сразу 10 новых арт-объектов в Кронштадте

Среди них расписанные скамейки в музейно-историческом парке «Остров фортов», где сегодня пройдёт второй день ежегодного «Фестиваля тельняшки».

Митьки, известные представители художественного андеграунда Петербурга, установили в парке «Остров Фортов» несколько фотозон для посетителей праздник в честь легендарного предмета флотской одежды. Горожане могут и сами расписать лавочки, или разрисовать асфальт на главной площади исторического парка картинами на тему морской жизни. Посетители могут попробовать свои силы в «Митьковской олимпиаде». Это состязания в чапаевских шашках, броске пустого женского чулка, перетягивании каната и других подобных дисциплинах. Художники творческого объединения «Митьки» в своих работах соединяют красоту повседневности и простодушный юмор. Тельняшка как символ моря и главный атрибут моряков занимает особое место в их творчестве. Организаторы праздника подготовили показ коллекций одежды в морской тематике от молодых петербургских брендов и народную дегустацию блюд флотской кухни.

Вход на «Фестиваля тельняшки» в Кронштадте открыт для всех желающих с одиннадцати утра до девяти вечера.