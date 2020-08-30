Парламентские выборы должны пройти сегодня в Черногории

Одной из главных тем, обсуждаемых перед голосованием, стала политика властей в отношении имущества Сербской православной церкви.

В последнее время Черногорию сотрясают протесты верующих, акции проходили и буквально за несколько дней до выборов. Они связаны с принятым в конце декабря прошлого года законом. По нему власти страны объявили государственной собственностью все церковные здания, принадлежавшие Черногории до 1918 года, когда она потеряла независимость. Таким образом, под юрисдикцию республики могут попасть свыше 650 зданий Сербского патриархата, в том числе почитаемый в православии монастырь Острог. Это привело к падению популярности президента Мило Джукановича, желающего добиться признания самостоятельной Черногорской церкви, и его Демократической партии социалистов. Согласно соцопросам, у нее есть шансы потерять большинство в парламенте. Правящей партии, которая намерена продолжить курс на вступление в Евросоюз и при которой обострились отношения с Россией, противостоит коалиция «За будущее Черногории» из почти десятка политических сил и движений. Среди них и просербски настроенные партии.

С небольшими перерывами нынешний президент Черногории Мило Джуканович и его партия находятся у власти в стране уже почти 30 лет, еще с того времени, когда республика входила в состав Югославии.