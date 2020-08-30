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07:02, 30 августа 2020

Белорусская оппозиция планирует сегодня новые акции протеста

Как ожидается, главной из них должен стать марш в Минске. В предыдущие выходные это были самые многочисленные акции. Тем временем накануне в белорусской столице прошел марш женщин. Он продлился довольно долго, несмотря на попытки ОМОНа помешать проведению акции. Участницы акции выступили против президента Александра Лукашенко.

Тысячи женщин в составе гигантской колонны с флагами петляли по городу на протяжении нескольких часов. Создавалось ощущение, что они таким образом выматывают силовиков, которые были вынуждены постоянно передислоцироваться и перекрывать движение в разных частях Минска. Сами девушки называли свою акцию «Марш женских миротворческих сил». Активистки требовали отставки президента Лукашенко, свободы для политзаключенных, правосудия для тех, кто избивал протестующих. Во время марша женщины несколько раз прорывали оцепление омоновцев, однако разгона и массовых задержаний не было, несмотря на большое скопление в центре Минска спецтехники, включая водомёты. Тем не менее, нескольких активистов задержали — в первую очередь, мужчин, которых было немного. Интернет облетели кадры задержания участников марша, которые попытались скрыться от силовиков в проезжавшем мимо троллейбусе. Их жёстко скрутили прямо в салоне на глазах у маленьких детей, ехавших в общественном транспорте. Задержали и нескольких репортеров, которые освещали марш, однако в нескольких случаях девушкам удалось буквально отбить корреспондентов у ОМОНа.

Ранее белорусский МИД аннулировал аккредитацию у десятков журналистов иностранных изданий. Нескольких человек депортировали, в том числе в Россию.



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