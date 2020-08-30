Первые пять дней сентября ожидаются аномально теплыми в европейской части России

Температура воздух будет выше климатической нормы и составит 19-23 градуса, рассказали агентству ТАСС в Гидрометцентре. Со среды может существенно увеличиться давление, осадков при этом не ожидается. Последний день календарного лета при этом будет экстремально жарким. В понедельник, 31 августа воздух в столице может прогреться до 30 градусов. Кроме того, наступление осени не повлияет на погоду на курортах, добавили в Гидрометцентре. В ближайшие дни температура моря там останется в пределах 24-26 градусов. А бархатный сезон на курортах Черного моря может продлиться до начала октября.