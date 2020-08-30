Командование ВВС США в Европе и Африке назвало непрофессиональными действия российских военных летчиков. Речь идет о недавнем перехвате российскими истребителями Су-27 американского бомбардировщика B-52 над Черным морем. По мнению командующего Джеффри Харригана, российские самолеты пересекали курс американского на расстоянии около 30 метров, ограничивая ему возможности для маневрирования. Это увеличивало риск столкновений в воздухе, что несовместимо с летным мастерством и международными правилами полетов, подчеркнул представитель Пентагона. Сам инцидент произошел в пятницу, 28 августа.