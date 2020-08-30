Рейсовый автобус перевернулся в Дагестане. Пострадали не менее 11 человек, они были госпитализированы, передает агентство РИА Новости. Всего в салоне в тот момент находились 45 человек. По предварительной версии, у автобуса оторвалось колесо. Он ехал из Махачкалы в Москву.