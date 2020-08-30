Число жертв обрушения гостиницы в Китае выросло до 29. 28 человек получили ранения, передает агентство «Интерфакс». Трагедия произошла в городе Линфэнь, провинции Шаньси на востоке страны. Центральное телевидение Китая передавало, что эпицентром стал банкетный зал здания. В то же время газета China Daily писала, что обрушился двухэтажный отель. О версиях случившегося не сообщается.