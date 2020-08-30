Народный артист Владимир Андреев скончался на 91-м году жизни

Почти всю свою творческую жизнь он отдал московскому театру имени Ермоловой.

Всего два дня назад Андреев отметил 90-летний юбилей. Об этом сообщил ректор Российского института театрального искусства Григорий Заславский. По его словам, Владимир Алексеевич неважно себя чувствовал, у него была ишемическая болезнь сердца. Прощание с режиссером, предположительно, пройдет 2 сентября. Его планируется провести в Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой.

Андреев родился в Москве в 1930-м году и рано увлекся театром. После войны окончил актерский факультет ГИТИСа и поступил в театр Ермоловой, где сыграл десятки ролей, а затем стал главным режиссером. В 1990 году Андреев стал художественным руководителем театра, а в 2012 году был назначен его президентом.

Владимир Андреев — лауреат Государственной премии РСФСР имени Станиславского, полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».

Организацию похорон взял на себя Театр имени Ермоловой, точные дата и место прощания станут известны позднее.