В Цхинвали прошел еще один несогласованный митинг

После стихийной акции в пятницу в отставку ушло правительство Южной Осетии. Накануне вечером в центре города собрались несколько сотен жителей, передает агентство ТАСС. Протесты начались после сообщений о смерти в СИЗО задержанного по подозрении в покушении на министра внутренних дел, рассказала «Эху» корреспондент «Коммерсанта» Ольга Алленова.

Протестующие в Южной Осетии также требуют отставки генпрокурора в связи с избиениями задержанных и заключенных, добавила Ольга Алленова.

Протестные акции, по словам их участников, планируется продолжить после похорон погибшего в СИЗО.