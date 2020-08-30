Белорусская оппозиция планирует провести сегодня новые акции протеста

Центральная из них – марш по центру Минска. Тем временем Координационный совет оппозиции призвал министра внутренних дел республики Юрия Караева либо подать в отставку, либо явиться с повинной. Об этом сказала член президиума совета Мария Колесникова:

-Господин Караев, 13 августа в эфире белорусского телевидения [вы] взяли на себя ответственность за тех, кому досталось. Смерть людей, насилие, беспрецедентная жестокость и пытки мирного населения — мы все это видели. <...> И если вы берете на себя ответственность за эти события, у вас есть два варианта — вы либо подаете в отставку, либо у вас должна быть явка с повинной

Как подчеркнула Колесникова, для остальных причастных к насилию против демонстрантов есть тоже вариант явки с повинной. В свою очередь Следственный комитет Белоруссии объявил о возбуждении уголовных дел о давлении на депутатов парламента республики. Об этом неназванный представитель ведомства сказал в эфире государственного телеканала «Беларусь 1».

В то же время российское агентство ТАСС отмечает, что члены Координационного совета неоднократно призывали граждан страны использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов.