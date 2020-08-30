Москвичей в День знаний ожидает облачная погода, кратковременный дождь и до 22 градусов тепла

, говорят специалисты центра погоды «Фобос». При этом понедельник, 31 августа, будет аномально жарким. В ночь на вторник в столичный регион придет холодный атмосферный фронт. В «Фобосе» напомнили агентству «Москва», что последние три года на 1 сентября в столичном регионе не было дождей, а воздух прогревался на 2-4 градуса выше климатической нормы.