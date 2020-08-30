Компания по производству спортивной одежды и обуви Nike прекратила сотрудничество с футболистом Неймаром

Эту информацию AFP подтвердил представитель фирмы. Таким образом был разорван один из самых громких спонсорских договоров, который действовал почти 15 лет. О причинах расставания спортивного гиганта с одной из своих звезд, не сообщается. По некоторым сведениям, 28-летний футболист клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии и Nike не смогли договориться об условиях продления соглашения. Кроме того, сообщалось, что игрок вел переговоры с немецким конкурентом Nike – компанией Puma.