Власти Коста-Рики просят у Международного валютного фонда помощь на сумму 1,75 млрд долларов

Эти деньги требуются для преодоления экономических последствий пандемии коронавируса, пишет местная газета El Pais. Кредит рассчитан на три года. В апреле МВФ уже выделил центральноамериканской республике срочную финансовую помощь в размере полумиллиарда долларов для борьбы с коронавирусом. С середины марта в Коста-Рике действует режим чрезвычайного положения. В стране закрыты пляжи и парки, отменены массовые мероприятия, закрыты границы, ограничена работа ресторанов и спортивных залов.