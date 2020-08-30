Жители островного государства Маврикий вышли на крупнейшую за последние годы демонстрацию

Они потребовали от властей расследовать обстоятельства самого большого в истории страны нефтяного загрязнения. Ранее у берегов Маврикия потерпело крушение японское судно Wakashio. Британская газета The Independent утверждает, что в протестах участвовали около ста тысяч человек. Демонстранты винят кабинет министров в том, что он недостаточно оперативно отреагировал на аварию. Сухогруз Wakashio сел на мель 25 июля на прибрежном рифе в районе морского заповедника Blue Bay. Из пробоины в корпусе вылилось около 1 тыс. тонн нефтепродуктов.