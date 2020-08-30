Индия отказалась от участия в российских учениях «Кавказ-2020»

Официально в индийском Минобороны говорят, что это связано с пандемией коронавируса. Однако, по сведениям газеты Times of India, такой шаг связан с тем, что на учения приедут военные Китая и Пакистана, с которыми Индия находится в конфликте. По словам высокопоставленного военного источника издания, несмотря на то, что учения носят международный характер, совместное участие в них подразделений Индии и Китая в Нью-Дели считают «некорректным». Там напомнили, что в начале лета на границе двух государств произошло столкновение военнослужащих КНР и Индии, в результате которого есть убитые и раненые.