Белорусская оппозиция планирует сегодня новые акции протеста

В Минске марш в центре города должен начаться в 14 часов. Накануне здесь прошел многочасовой женский марш. Силовики не стали его разгонять, однако задержали несколько человек. Протесты в Белоруссии не стихают три недели. Люди обвиняют власти в фальсификации результатов президентских выборов и требуют от Александра Лукашенко уйти в отставку. Также они выступают против насилия со стороны силовиков. Многотысячные акции протеста прошли ранее в Минске в предыдущие выходные дни, 16 и 23 августа.