The Insider: Еще один фигурант дела об убийстве Зелимахана Хангошвили мог служить в спецназе ФСБ

Как следует из его расследования вместе с журналом Spiegel и группой Bellingcat, россиянина, которого журналисты называют сообщником главного подозреваемого в убийстве зовут Роман Демьянченко. По сведениям авторов расследования, он служил в отряде «Вымпел».

Воевавший в Чечне на стороне сепаратистов гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был застрелен в берлинском парке Тиргартен в августе прошлого года. Сообщалось, что полиция задержала подозреваемого. В совместном расследовании Bellingcat, The Insider и Der Spiegel задержанного называют Вадимом Красиковым, который, как утверждали журналисты, также служил в спецназе ФСБ.