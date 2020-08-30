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04:07, 30 августа 2020

Шестью матчами завершится сегодня 6-й тур российского футбольного первенства

Центральной встречей должен стать матч в Москве между столичным «Локомотивом» и действующим чемпионом – питерским «Зенитом». Также московское «Динамо» на выезде встретится с «Уфой», ЦСКА в Грозном играет с «Ахматом», в Казани состоится матч между «Рубином» и клубом «Тамбов», «Краснодар» принимает дома соседей – «Ростов», а «Сочи» играют с «Уралом». Следующий тур стартует только через две недели.



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