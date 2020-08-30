В США отложили старт тяжелой ракеты-носителя Delta IV с секретным аппаратом на борту

Пуск состоится не ранее, чем через семь дней, сказали представители компания United Launch Alliance, которая разработала ракету. Изначально старт должен был состояться еще в четверг, напоминает агентство ТАСС. Сообщается, что ракета должна вывести на орбиту разведывательный спутник, задача которого заключается в перехвате информации с других космических аппаратов.