Израильтяне вновь вышли на акции против премьер-министра Биньямина Нетаньяху

Накануне в Иерусалиме собрались, по оценке полиции, более 10 000 человек. Протестующие прошли маршем к официальной резиденции главы правительства. В Тель-Авиве демонстранты заблокировали несколько улиц в центре города.

Выступления с требованием отставки Нетаньяху не стихают в стране уже несколько недель. Премьер-министра обвиняют во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием. Кроме того, демонстранты критикуют эффективность правительственных мер по борьбе с коронавирусом.