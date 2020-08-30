Минская милиция отпустила журналистов белорусского бюро «Радио Свобода» Алеся Пилецкого и Андрея Рабчика

Их задержали в субботу при освещении женского марша протеста в белорусской столице. Также накануне сообщалось о задержании еще ряда журналистов. В том числе частности корреспондента немецкого медиахолдинга Deutsche Welle и фотографа газеты «Комсомольская правда». Спустя непродолжительное время оба они были освобождены. Также поступала информация о задержании съемочной группы польского телеканала Belsat. Всего по состоянию на утро субботы белорусский МИД лишил аккредитации 17 сотрудников иностранных СМИ.