Актер Дмитрий Певцов госпитализирован в больницу с воспалением легких

При этом он сдал отрицательный анализ на коронавирус, рассказал агентству «Интерфакс» директор театра «Ленком» Марк Варшавер. По его словам, сейчас артист проходит лечение в больнице в Коммунарке. Из-за болезни Певцова новый сезон в театре, по словам руководителя, откроется не спектаклем Марка Захарова «Капкан», как планировалось, а постановкой «Ва-банк».