Прокуратура Татарстана возбудила уголовное дело из-за видео, на котором мать избивает ребенка в подъезде жилого дома

Расследование ведется по статье о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Как сказали в ведомстве, личность женщины на видео установлена. Свои действия она объяснила тем, что ее сын спрятал в подъезде планшет. Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Казани, в прокуратуре уточнили, что это случилось в Чистополе. В социальных сетях появилось видео с камер наблюдения. На нем женщина в подъезде многоквартирного дома несколько раз бьет мальчика по голове. От ударов тот падает.