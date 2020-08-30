Американская разведка приостановила брифинги для членов Конгресса по вопросам безопасности на выборах

Как рассказал источник телеканала CNN, такое уведомление уже направил аппарат директора национальной разведки США в профильные комитеты и подкомитеты Сената и Палаты представителей. Остальные ведомства будут по-прежнему регулярно предоставлять законодателям необходимую информацию. Как напоминает CNN, ранее глава Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Эванина выступил с утверждением, что Россия стремится очернить главного соперника президента Дональда Трампа на выборах – бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Сам глава Белого дома объяснил отмену брифингов тем, что члены комитетов «сливали» в прессу полученную информацию.