Шведская полиция задержала не менее 10 участников беспорядков в Мальмё

Волнения начались после того, как группа праворадикалов устроила акцию, на которой сожгла Коран. В результате столкновений в ночь на субботу пострадали несколько силовиков, передает AFP. В связи с произошедшим шведские власти запретили въезд в страну лидеру датской антимигрантской партии Расмусу Палудану. Между тем накануне стало известно о том, что антимусульманская акция прошла в Норвегии. Там одна из участниц вырвала несколько страниц из Корана.