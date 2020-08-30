Семь человек пострадали в результате ДТП в Карачаево-Черкессии

Микроавтобус съехал в кювет на трассе Невинномыск – Черкесск, рассказали в региональном управлении МЧС. Всего в машине находились 16 человек. Раненых госпитализировали, за остальными пассажирами отправили другой автобус. Что стало причиной ДТП, пока не сообщается.