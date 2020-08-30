Боевики в Ираке обстреляли особо охраняемую «зеленую зону» в Багдаде

По данным полиции, несколько ракет упали вблизи посольства США. Повреждены несколько зданий, люди не пострадали, передает агентство Reuters. Это уже второй обстрел в Багдаде за неделю. До этого несколько ракет упали в «зеленой зоне» в четверг. Вашингтон обвиняет Иран в причастности к обстрелам.