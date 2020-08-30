Одного из рабочих морского порта Бейрута подозревают в связях с террористами

Как пишет ливанская газета Al-Akhbar, речь идет об одном из сварщиков, который работал на портовом складе в день взрыва. При этом подозреваемый устроился на работу незадолго до трагедии. Он никогда раньше не работал сварщиком, а навыки по специальности получил, когда просматривал видео в интернете. Всего были задержаны несколько человек, в том числе трое сварщиков, которые чинили ворота на складе с аммиачной селитрой. По предварительным данным, в результате работ возник пожар, от чего взорвались мешки с селитрой. Погибли 179 человек и пострадали около 6 тысяч. Тысячи домов повреждены, а около 300 тысяч ливанцев остались без жилища.