В Цхинвали прошел еще один несогласованный митинг

После стихийной акции в пятницу в отставку ушло правительство Южной Осетии. Накануне вечером в центре города собрались несколько сотен жителей, передает агентство ТАСС. Люди требовали отставки генерального прокурора республики и объективного расследования смерти задержанного Инала Джабиева. Его подозревали в покушении на министра внутренних дел. Протестные акции планируется продолжить после похорон Джабиева.