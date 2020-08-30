Следственный комитет Белоруссии объявил о возбуждении уголовных дел о давлении на депутатов парламента

В ведомстве утверждают, что некоторые парламентарии стали получать угрозы и требования сложить полномочия. Неназванный сотрудник СК сказал в эфире государственного телеканала «Беларусь 1», что указания оказывать давление на депутатов поступают в Координационный совет оппозиции из-за рубежа. Между тем члены совета неоднократно призывали граждан страны использовать законные мирные формы протеста, в том числе отзыв депутатов.