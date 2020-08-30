Многочасовая акция оппозиции прошла накануне в Минске

На центральные улицы белорусской столицы вышли женщины. Несколько тысяч участниц марша требовали освободить политзаключенных и провести новые президентские выборы. Протестующих сопровождал ОМОН, которые пытался разделить колонну, периодически перекрывал улицы. Сообщалось о нескольких задержанных. По мере продвижения протестующих минский метрополитен временно закрывал на вход и выход расположенные рядом станции. Новый марш оппозиции должен пройти уже сегодня в Минске и других белорусских городах.