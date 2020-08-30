Президент тульского футбольного клуба «Арсенал» Гурам Аджоев предложил проверить на полиграфе судью Алексея Матюнина

Главный арбитр матча туляков с московским «Спартаком», по мнению Аджоева, выступал на стороне «красно-белых». Субботняя игра завершилась победой москвичей со счетом 2:1. На 45-й минуте туляки остались в меньшинстве после удаления полузащитника Даниила Лесового за вторую желтую карточку. Президент «Арсенала» сказал агентству ТАСС, что считает решение судьи об удалении игрока неверным. Ранее газета «Спорт-Экспресс» писала, что другой судья, Алексей Еськов, не прошел проверку на полиграфе, на которую он был приглашен после матча между «Спартаком» и «Сочи».