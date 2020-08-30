В Черногории сегодня пройдут парламентские выборы

Голосование состоится на фоне нового роста числа заражений коронавирусом, экономического кризиса, проблем в туристической отрасли и восьмимесячных протестов верующих Сербской православной церкви против закона «О вероисповедании», который должен ликвидировать монополию СПЦ. Опросы показывают, что основная борьба развернется между правящей левоцентристской Демократической партии социалистов Черногории и оппозиционной коалиции «За будущее Черногории».