Суд в Ивановской области арестовал официального представителя главы Чечни в регионе Ису Эдильсултанова

Ранее его задержали в Крыму по делу о мошенничестве и фальсификации результатов оперативно-розыскной деятельности. По словам адвоката, сам задержанный вину не признает. По версии следствия, которую приводит агентство ТАСС, Эдильсултанов пытался получить право на имущество проходящей процедуру банкротства ивановской компании на сумму 40 млн рублей. Для этого, как считают следователи, он подделал документы.