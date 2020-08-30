Берлинская полиция задержала более 300 участников демонстрации против карантинных мер

Субботняя акция переросла в столкновения у здания рейхстага. Протестующие пытались проникнуть внутрь, полиция применила слезоточивый газ. Также задержания происходили возле посольства России в Германии. По оценкам силовых структур, всего в демонстрации участвовали около 38 тысяч человек. Организаторы считают, что меры по борьбе с коронавирусом ограничивают свободу. Предыдущая манифестация прошла в начале месяца и также завершилась беспорядками.