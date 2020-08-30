Руководители и несколько сотрудников белорусского онлайн-журнала KYKY покинули страну

Как сообщается на сайте издания, такое решение было принято для того, чтобы сохранить журнал и команду физически и морально. В руководстве издания говорят, что этот отъезд – временный. Ранее в Минске был задержан, а позже арестован бизнесмен Александр Василевич, соучредитель изданий Kyky.org и «The Village Беларусь». До этого Василевич был задержан и арестован на 14 суток, когда пришел в белорусское КГБ, чтобы подать ходатайство об изменении меры пресечения оппозиционному политику Виктору Бабарико,