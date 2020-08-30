Акции протеста планирует провести сегодня белорусская оппозиция

В Минске марш по центру столицы республики должен начаться в 14 часов. Уже три недели в Белоруссии не стихают протесты. Люди обвиняют власти в фальсификации результатов президентских выборов и требуют от Александра Лукашенко уйти в отставку. Также они выступают против насилия со стороны силовиков. Многотысячные акции протеста прошли ранее в Минске в предыдущие выходные дни, 16 и 23 августа.