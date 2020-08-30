Сегодня в российской футбольной премьер лиге завершается 6-й тур

В центре внимания – встреча в Москве, где Локомотив будет принимать Зенит из Санкт Петербруга.

Два российских участника Лиги Чемпионов играли между собой совсем недавно. В матче за Суперкубок страны сильнее оказался Зенит 2-1. Но это было в Екатеринбурге. А вот на «РЖД Арене» питерцы не могут обыграть «Локомотив» уже в трёх встречах подряд. Вероятность того, что команда Сергея Семака прервет неприятную для себя серию достаточно велика. В Локомотиве из-за травм не смогут выйти на поле лидеры — Баринов и Алексей Миранчук. А без них команда проиграла два матча кряду.

Есть кадровые проблемы и у Зенита. Пропустят игру в Москве Дриусси и Бариос. Вот только скамейка питерского клуба настолько мощна, что с лихвой нивелирует эти потери.

Кроме того, Краснодар сегодня будет принимать Ростов. Ахмат, одержавший три победы кряду, сыграет против ЦСКА. А столичное Динамо встретится в Уфе с местной командой.

Накануне Спартак победил в Москве Арсенал 2-1 и вышел на первое место в Чемпионате.