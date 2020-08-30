По данным экзитпола, список «Для развития /За!» и «Прогрессивные» лидирует на выборах в Рижскую думу

Это политобъединение, согласно опросам на выходе с избирательных участков получает 26,6% голосов. Второе место держит социал-демократическая партия «Согласие» — 18,9%. Пятипроцентный барьер также преодолевают «Новое единство», единый список национального объединения «Все для Латвии! — Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии» и Латвийское объединение регионов. В думу проходят также партии «Честь служить Риге», Новая консервативная партия, и Русский союз Латвии. Явка превысила 38%. Результаты экзит-полов подтверждают прогнозы аналитиков о раздробленности Рижской думы нового созыва и проблематичности формирования правящей коалиции. Рижской думой в течение почти десяти лет руководила коалиция в составе партий «Согласие» и «Честь служить Риге», а мэром города все это время являлся бывший лидер «Согласия» Нил Ушаков. Прошлой весной Ушаков был смещен с поста за допущенные нарушения и был избран в Европарламент. Все это привело к развалу правящей коалиции в Рижской думе.
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