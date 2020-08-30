Белорусская оппозиция проведёт сегодня очередной марш протеста по всей стране

Противники Александра Лукашенко соберутся в центре Минска в два часа дня. Они принесут цветы, а также самодельные креативные подарки для президента Белоруссии. Лукашенко сегодня исполняется 66 лет. Оппозиционеры намерены его своеобразно поздравить. От площади независимости люди планируют провести шествие по центру белорусской столицы. Требования те же: отставка Александра Лукашенко, освобождение всех политических заключенных и наказание силовиков, которые избивали протестующих. Шествие начнется в два часа дня. В это же время жителей регионов устроители общенациональной акции призывают собраться на центральных улицах своих городов. Об этом говорится в анонсе акции в телеграм-канале Nexta, который ведут из Польши белорусские политэмигранты. Инициаторы марша обещали позже опубликовать список всех резиденций Лукашенко, чтобы протестующие могли принести к ним подарки. Цель акции — показать, что жители Белоруссии выбрали президентом Светлану Тихановскую, отмечается в анонсе.

Неделю назад акция в центре Минска собрала по оценкам СМИ более ста тысяч человек, МВД Белоруссии объявило, что людей было в 5 раз меньше.